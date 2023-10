Marcos Leonardo celebra marca no Santos e valoriza vitória contra o Palmeiras

Autor do gol da vitória do Santos, o atacante Marcos Leonardo alcançou uma grande marca neste domingo. Com o tento frente ao Palmeiras, ele está entre os 50 maiores artilheiros da história do Peixe. Depois do clássico, o camisa 9 celebrou o feito e valorizou o triunfo.

"Fico muito feliz de ter entrado na história do clube, tão glorioso como o Palmeiras. Tenho 20 anos apenas, fico muito feliz com isso. Fico mais feliz ainda com a vitória contra um grande time, um grande clube, que é campeão, está na final de campeonatos. A gente está muito feliz, uma vitória muito importante para a gente", disse em entrevista pós-jogo para a TV Globo.