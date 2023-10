Mano Menezes nega temor com o Z4 e comenta reencontro com a torcida do Corinthians: "Único"

"Acho um pouco cedo para falar sobre a maneira como o time vai se encaminhar, nós vamos respeitar rendimento, que vai ser avaliado a partir da minha chegada. Não posso considerar as questões anteriores, não sei o que era pedido para a equipe, eram metodologias e conceitos diferentes. Eu gosto de uma equipe mais competitiva, como vimos na segunda etapa. Não somos a melhor equipe do campeonato, então temos que ser a mais organizada, brigar mais pelo jogo. Outros fundamentos que nos faça ser diferente ou melhor que os outros nesse aspecto", acrescentou.

A última noite marcou o reencontro de Mano Menezes com a torcida do Corinthians. Com três jogos à frente do Timão nesta nova passagem, o técnico ainda não conseguiu conquistar uma vitória. Até aqui, são duas derrotas e um empate.

"A casa do Corinthians sempre foi muito forte em termos de sentimento. É muito bom termos uma torcida como a do Corinthians, no momento de dificuldade é possível vermos isso. Ela aumenta o volume, se coloca ao lado da equipe, e isso cria uma força extra. Não é a toa o aproveitamento que nós temos aqui. Temos que parabenizar o comportamento do torcedor do Corinthians, porque com certeza ele é único. Vamos continuar trabalhando para que ele se sinta representado pela equipe, essa identidade com a torcida vai nos ajudar a superar os adversários que temos pela frente", comentou.

O Corinthians volta a campo apenas daqui a 11 dias. Neste meio tempo de paralisação por conta da Data Fifa, o Timão irá se preparar para o duelo com o Fluminense, marcado para o próximo dia 18, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.