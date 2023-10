Mano elogia comportamento do Corinthians contra o Flamengo e justifica substituição de Renato Augusto

"Não saio satisfeito com o resultado, porque a gente não comemora empate, mas sim com o comportamento da equipe. Isso foi o mais positivo de hoje. Estivemos melhores posicionados, a equipe proporcionou mais oportunidades. Temos que caminhar para atingir uma condição melhor, mas o caminho é esse", acrescentou.

Uma das decisões questionadas pela torcida foi a substituição do meio-campista Renato Augusto, que deixou o jogo no intervalo. O comandante justificou a alteração e revelou que o jogador precisou sair por conta de um problema na panturrilha. Durante o primeiro tempo, o zagueiro Bruno Méndez também sofreu uma uma lesão e deu lugar a Fagner.

"Troquei Renato no intervalo porque sentiu uma lesão na panturrilha. Parecido com o caso do Bruno Méndez, que sofreu uma lesão no primeiro tempo e não estava conseguindo andar. Moscardo também estava desgastado, por isso tirei ele do jogo", explicou.

Com o resultado, a equipe alvinegra segue sem vencer sob o comando de Mano Menezes. Até aqui, são duas derrotas e um empate em três jogos. Com isso, o Timão pula uma posição na tabela da competição, ocupando o 12º lugar, com 31 pontos, mas ainda se vê ameaçado pela zona de rebaixamento. A distância para o Z4 é de apenas quatro pontos.

O Corinthians volta a campo apenas daqui a 11 dias. Neste meio tempo de paralisação por conta da Data Fifa, o Timão irá se preparar para o duelo com o Fluminense, marcado para o próximo dia 18, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.