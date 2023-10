João Paulo destaca sequência e agradece apoio da torcida do Santos

Um dos destaques do Santos, João Paulo, mais uma vez, foi primordial na vitória contra o Palmeiras. Após o clássico, o goleiro destacou a sequência de vitórias do Peixe no Brasileirão.

"Muito importante, mais uma vitória. Três vitórias seguidas num momento decisivo na temporada. A gente vinha muito pressionado por conta de resultados, na zona de rebaixamento. Isso mostra o quanto foi importante a nossa vitória contra o Bahia", afirmou na entrevista pós-jogo para a TV Globo.

No último sábado, a torcida do Alvinegro Praiano fez uma festa para apoiar o elenco no embarque para São Paulo. O jogador agradeceu aos adeptos pelo ato.