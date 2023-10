Gabriel Martinelli decide, Arsenal vence Manchester City e assume a vice-liderança da Premier League

Com 28 minutos, Kovacic fez dura falta em Odegaard. O jogador do City chegou dando um carrinho por trás no camisa oito dos Gunners e levou cartão amarelo. O VAR até chegou a revisar o lance para sugerir uma possível expulsão mas o amarelo foi mantido pelo juiz de campo.

Na segunda etapa, o Arsenal começou pressionando pelo gol. Aos cinco minutos, Martinelli recebeu do lado esquerdo da grande área e finalizou forte, mas Ederson encaixou com facilidade. Após isso, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas o City passou a criar as melhores chances. Rico Lewis até chegou a inaugurar o marcador, mas a arbitragem já havia dado a falta.

O único gol do confronto saiu com 40 minutos do segundo tempo. Depois de lançamento feito para a entrada da grande área, Tomiyasu tocou para Havertz. O alemão escorou para Martinelli, que chegou batendo. A bola desviou no zagueiro Aké antes de entrar e tirou qualquer chance de defesa do goleiro Ederson.