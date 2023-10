Fernandes cobra competitividade no Santos e diz: "Estávamos perdendo para nós mesmos"

Com longa trajetória no Santos, Marcelo Fernandes retornou ao clube nesta temporada e sucedeu o técnico uruguaio Diego Aguirre, no começo de forma interina. Sob o comando do novo treinador, o Santos enfileirou vitórias sobre Bahia (2 x 1), Vasco (4 x 1) e Palmeiras (2 x 1) pelo Brasileirão.

"Você estuda o adversário e trabalha taticamente, mas tem que ter a competitividade, tem que ganhar duelos. Em cima da tática que foi criada, eles precisam entender que também têm que correr. Isso é o mínimo, é o que a torcida e até eu percebíamos de casa", afirmou Fernandes.

Com 30 pontos, três a mais que o Vasco, primeiro integrante do Z4, o Santos ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Às 20 horas (de Brasília) do dia 19 de outubro, pela 27ª rodada, o time comandado por Marcelo Fernandes pega o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.