F1: Já tricampeão, Verstappen lidera corrida quase toda e vence o GP do Catar

A partir da volta 32, a maioria do grid estava com compostos duros após o predomínio dos médios na largada. Lembrando que nesta prova os pneus devem ser trocados a cada 18 voltas no máximo por motivos de segurança, resultando em no mínimo três pit stops para cada piloto.

Perto da 40ª volta, Sérgio Pérez foi penalizado pela segunda vez com mais cinco segundos por, de novo, violar os limites da pista. O mexicano tomou um chamado da equipe pelo rádio: "Isso está prejudicando nossa corrida". Na 45ª, Russell assumiu a segunda colocação, apesar de ainda estar 'devendo' uma parada nos boxes: grande recuperação após o acidente no começo da prova.

Líder do GP desde o começo da prova, Verstappen fez sua última troca de pneus, voltando para pneus médios, a cinco voltas do final da prova. Como esperado, o holandês venceu o Grande Prêmio pela 14ª vez no ano, faturando pela 49ª vez em sua carreira. Ainda, na 56ª volta, fez a melhor volta da prova com 1m24seg319, garantindo um ponto extra.