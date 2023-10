Em clássico contra o Santos, Palmeiras busca evitar ficar um mês sem vitórias

O Palmeiras volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), para enfrentar o Santos pelo Brasileirão e tentar dar uma resposta ao torcedor após a queda na semifinal da Libertadores. No entanto, esse não é o único objetivo do Verdão neste final de semana.

Caso não vença o Santos no clássico, o Palmeiras chegará à marca de um mês sem vitórias na temporada, o que ainda não aconteceu ainda em 2023. O último triunfo do clube foi no dia 15 de setembro, contra o Goiás por 1 a 0 no Brasileirão. O próximo compromisso do time é apenas no dia 19 de outubro contra o Atlético-MG, em casa.

Desde a vitória contra o Esmeraldino, o Verdão disputou quatro partidas, sofreu duas derrotas e empatou duas vezes.