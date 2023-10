Destaque na zaga do Corinthians, Lucas Veríssimo foi o líder de desarmes no duelo contra o Flamengo; veja números

? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) October 8, 2023

A plataforma de dados ainda apontou que Lucas Veríssimo foi o jogador de linha do Corinthians que teve a maior nota Sofascore, com 7,2. No geral, o zagueiro ficou atrás apenas do goleiro Cássio, que teve nota 7,3 e foi o melhor do Alvinegro paulista.

O próximo compromisso do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro acontece somente após a data Fifa. Ainda brigando para se afastar do Z4, o Timão encara o Fluminense no dia 18 de outubro (uma quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pela 27ª rodada do torneio nacional.

Para o embate diante do Tricolor carioca, o Alvinegro, porém, terá um desfalque importante. Lucas Veríssimo, destaque contra o Flamengo, levou o terceiro cartão amarelo no empate na Neo Química Arena e será baixa para Mano Menezes. Assim, Caetano deve entrar no onze inicial.