Santos nunca perdeu na Arena Barueri e quer manter marca contra o Palmeiras

Neste domingo, Santos e Palmeiras protagonizam mais um clássico da saudade, dessa vez, na Arena Barueri, às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão. O Peixe defende uma marca no local do duelo.

Em 11 partidas, o Peixe nunca perdeu no estádio, inaugurado no dia 26 de maio de 2007. No período, foram cinco vitórias e seis empates, com 21 gols marcados e sete sofridos.

A primeira partida do Santos na Arena Barueri foi em 2009, em empate contra o Grêmio Barueri. Já o último duelo foi em novembro do ano passado, frente ao Avaí, com o confronto terminando em 1 a 1.