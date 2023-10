Com emoção até o fim, Brasil vence Itália no tie-break e conquista vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

O jogo entre Brasil e Itália

O Brasil iniciou o confronto muito bem, enquanto a Itália começou com certa insegurança, sem muita confiança em quadra. Os brasileiros conseguiram se aproveitar dos erros do adversário para colocar a bola no chão, seja em ataques ou em bloqueios. Os europeus falhavam muito na recepção e, principalmente, no saque. Assim, Honorato fez dois aces seguidos e deu uma vantagem de cinco pontos no placar para o Brasil.

A Itália continuou tensa no primeiro set e seguiu errando muito nos saques. Por mais que não fizesse um jogo brilhante e ainda pecasse em alguns pontos, os brasileiros conseguiram manter, na maior parte do tempo, uma boa vantagem no marcador. O Brasil tinha o set point, mas viu a Itália encostar no final. Mesmo assim, a Seleção fechou a parcial em 25/23 após um toque na rede dos italianos.

No segundo set, a Itália cresceu no jogo e melhorou muito no saque, sua principal deficiência na primeira parcial. Os italianos também aperfeiçoaram a recepção e retomaram a confiança. O Brasil, por sua vez, procurou manter seu jogo, e com um dois ótimos saques de Alan, colou no marcador. O oposto seguiu no saque e os brasileiros viraram: 13 a 12.

Os brasileiros ficaram na frente por boa parte do set, mas mais uma vez viram a vantagem escapar pelos dedos perto do fim do set. A Itália cresceu novamente e saiu com a vitória na parcial por 23/25.