Com dois gols de Coman, Bayern vence o Freiburg em casa pelo Campeonato Alemão

Coman brilha e Bayern vence tranquilo

Como esperado, o Bayern de Munique não tomou conhecimento do seu adversário e, as 11 minutos da etapa inicial, Kingsley Coman marcou um golaço - um pouco sem querer. O francês cruzou pelo lado direito e a bola enganou o goleiro, batendo na trave entrando. Aos 24, Harry Kane tabelou com Leroy Sané, que precisou apenas completar para o fundo da rede para colocar os donos da casa com dois de vantagem no placar.

Poucos minutos antes do intervalo, Coman serviu Sané que, mais uma vez, passou como quis pelo marcador com uma caneta e colocou a bola no ângulo para praticamente matar o jogo. No entanto, após revisão do VAR, a posição do atacante alemão era irregular e o gol foi anulado por impedimento.

