Próximos três jogos do Corinthians no Brasileirão sofrem alterações pela CBF; veja

A CBF anunciou neste domingo três alterações de datas nas próximas três partidas do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a própria confederação, as alterações ocorrem devido a ajustes no calendário para a "adequação das partidas dos clubes envolvidos nas finais das competições Conmebol e, também, em decorrência da necessidade de ajuste da grade da detentora dos direitos de transmissão da competição".

