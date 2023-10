???????Cano critica marcação do Fluminense em derrota para o Botafogo: "Deixamos um pouco de espaço"

"No primeiro tempo, a gente deixou um pouco de espaço para eles. Acho que marcamos um pouco mal, mas não tem problema, temos de continuar trabalhando. A torcida veio nos apoiar e isso é muito importante para nós, porque conseguimos chegar à final da Libertadores e ser um dos melhores da América do Sul", declarou Cano.

O Fluminense levou dois gols em dois minutos. Aos 19 do primeiro tempo, Júnior Santos foi lançado, driblou Fábio e abriu o placar. O rival castigou novamente dois minutos depois, com Tiquinho Soares.

Após a épica classificação para a final da Copa Libertadores, o técnico Fernando Diniz apenas preservou Felipe Melo. Contudo, o Tricolor Carioca oscilou no clássico e não evitou a derrota. Com o resultado, o Fluminense é o sexto colocado, com 41 pontos, mas ainda pode descer na tabela até o fim da rodada.

Com a pausa para a data Fifa, o Fluminense volta a campo no dia 18 (quarta-feira), quando recebe o Corinthians, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão.