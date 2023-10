São Paulo tem a 3ª pior campanha como visitante do Brasileirão; confira

O empate do São Paulo com o Vasco na noite deste sábado ampliou a sequência negativa do Tricolor em jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro. A campanha como visitante do time de Dorival Júnior só é melhor que a de América-MG e Coritiba, vice-lanterna e lanterna do torneio.

São Paulo segue sem vencer como visitante no Brasileirão: 6 empates e 6 derrotas. Campanha como visitante é melhor apenas que Coritiba e América-MG, único outro clube que também não venceu fora de seus domínios. ? Footstats (@Footstats) October 7, 2023