Brasileiro e queniana vencem a Corrida do Pantanal em Campo Grande

O baiano Fábio Jesus, campeão do Pan-Americano de Cross Country-2023, e representante do Brasil no Mundial de Corridas de Rua, em Riga, venceu com o tempo de 47min24s. O pernambucano Wellington Bezerra da Silva, representante do Brasil na Maratona do Mundial de Doha-2019, ficou em segundo com 47min37s.

Fábio venceu a prova dos 15 km de ponta a ponta, liderando a disputa do começo até fim. "É um percurso um pouco desafiador. Bastante sobe e desce, principalmente para a chegada", disse o atleta do São Paulo, que deixou o trabalho de coletor de lixo para se dedicar exclusivamente ao atletismo no início do ano, principalmente às corridas de pista.

No feminino, vitória da queniana Scholastica Kepkemboi, com o tempo de 57min09s. A brasileira Susane de Araújo Martins ficou na segunda colocação, com 57min30s, seguida de Beatriz Leite do Nascimento, com 1h04min13s.

Pódio masculino



1-Fábio Jesus Correia (BRA) - 47min24s