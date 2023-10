Botafogo bate Fluminense com gol de Tiquinho e quebra jejum de quatro rodadas no Brasileiro

Neste domingo, sob comando de Lucio Flavio, o Botafogo fez 2 a 0 no Fluminense, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. Líder do campeonato, o Fogão voltou a vencer depois de quatro jogos, com gols de Tiquinho Soares e Júnior Santos, e ganha ainda mais confiança na corrida pelo título.

Com a demissão de Bruno Lage na última terça-feira, o Botafogo apostou em Lucio Flavio, uma solução caseira. O auxiliar assumiu o time de forma interina e recolocou o Fogão nos trilhos após uma série de quatro jogos sem vencer (três derrotas e um empate) pelo Brasileirão, sequência que custou o emprego do treinador português. No fim do clássico, a torcida alvinegra cantou e apoiou o novo treinador.

Agora com 55 pontos, o Botafogo lidera o campeonato com dez pontos a mais que o Red Bull Bragantino, que ainda joga contra o Athletico-PR neste domingo e pode ficar diminuir a diferença para sete pontos. Além de recuperar o fôlego no Brasileirão, o Fogão fecha um ano perfeito contra o Fluminense - venceu o rival nos três jogos que disputaram em 2023, um pelo Carioca e no turno e returno do Brasileirão.