Barcelona empata com vice-lanterna e vê Real abrir vantagem na liderança do Espanhol

O Barcelona empatou por 2 a 2 com o vice-lanterna Granada hoje (8), pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Nuevo Los Cármenes. Assim, o Barça fica em 3° lugar, com 21 pontos, desperdiçando a chance de encostar no líder Real Madrid. Já o Granada tem seis e está na 19ª colocação.

O Barcelona tomou um susto logo no início do jogo, vendo o Granada abrir o placar. No primeiro minuto, Bryan Zaragoza recebeu na área, limpou o lance e mandou no canto esquerdo de Ter Stegen. O time catalão não conseguiu se recompor e sofreu o segundo tento aos 29 minutos, novamente com Zaragoza, após jogada individual.

Nos acréscimos da etapa inicial, o Barcelona diminuiu o prejuízo, com finalização de Yamal de dentro da área. A equipe visitante buscou o empate, aos 41 minutos do segundo tempo. Sergi Roberto recebeu passe de Koundé e balançou a rede, fechando o placar em Granada.