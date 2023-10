Atlético-MG perde de virada do Coritiba e sofre primeira derrota na Arena MRV

Neste domingo, o Atlético-MG sofreu uma derrota, de virada, para o Coritiba, por 2 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk abriu o placar para o Galo, enquanto Matheus Bianqui e Slimani marcaram para o Coxa.

Esta é a primeira derrota do Atlético-MG em seu novo estádio. Antes, o Galo havia vencido todas as partidas disputadas lá: contra Santos, Botafogo e Cuiabá. Com este resultado, o time mineiro desce para a nona colocação, com 40 pontos. Já o Coritiba, que conquistou sua segunda vitória consecutiva, sai da lanterna e chega a 20 pontos.

Ambas as equipes ficam sem compromisso na próxima semana devido à pausa para a data Fifa. O Atlético-MG volta a campo apenas no dia 19 de outubro, quando enfrenta o palmeiras, no Allianz Parque, às 19 horas (de Brasília). Já o Coritiba duela com o Cuiabá, no dia anterior, às 20 horas, no Estádio Couto Pereira.