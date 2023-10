Arana aponta erros do Atlético-MG em derrota para o Coritiba: "Baixamos um pouco a guarda"

A equipe comandada por Felipão retorna a campo apenas no dia 19 de outubro, para enfrentar o palmeiras, no Allianz Parque, às 19 horas (de Brasília). Antes disso, o time terá apena sum período de treinos devido à data Fifa para as Eliminatórias Sul-Americanas.

Guilherme Arana, inclusive, foi convocado por Fernando Diniz, após corte de Caio Henrique, e se juntará à Seleção Brasileira. O lateral, porém, já falou sobre o duelo do Atlético-MG após a pausa do Brasileiro

"Levantar a cabeça. Agora temos um bom período para treinar, ajeitar o que deu errado hoje para voltarmos a conquistar os três pontos fora de casa contra o Palmeiras", finalizou.