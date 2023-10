Após empate, Veríssimo projeta evolução do Corinthians com Mano Menezes: "Vamos crescer com ele"

"O Mano tem o estilo dele e está tentando implementar. Acredito que essa pausa vai ser boa para isso. Mas a equipe tem muita qualidade e pode crescer muito. Acredito que vamos crescer bastante com ele. Vamos ter dias para treinar com o professor e tenho certeza que vamos evoluir como um todo, tanto na defesa como no ataque", acrescentou.

Com o resultado, a equipe alvinegra segue sem vencer sob o comando de Mano Menezes. Até aqui, são duas derrotas e um empate em três jogos. Com isso, o Timão pula uma posição na tabela da competição, ocupando o 12º lugar, com 31 pontos, mas ainda se vê ameaçado pela zona de rebaixamento. A distância para o Z4 é de apenas quatro pontos.

O Corinthians volta a campo apenas daqui a 11 dias. Neste meio tempo de paralisação por conta da Data Fifa, o Timão irá se preparar para o duelo com o Fluminense, marcado para o próximo dia 18, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.