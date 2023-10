Após empate diante do São Paulo, Ramón Díaz avalia "pressão extra" e ressalta: "O Vasco vai se salvar"

Contra o São Paulo, após um primeiro tempo em que não foi muito bem, o Vasco cresceu na etapa final e criou chances para abrir o placar. Gabriel Pec acertou a trave, enquanto Praxedes desperdiçou o rebote. Depois, Pec parou no goleiro Rafael. Mesmo assim, o empate sem gols persistiu.

O Vasco iniciou uma sequência importante de jogos no Rio de Janeiro - o clube carioca espera aproveitar as partidas em casa para se distanciar da zona de rebaixamento. As próximas três partidas do Gigante da Colina serão na cidade.

Na próxima rodada, após a parada do Brasileirão para a data Fifa, o Vasco recebe o Fortaleza, no dia 18, em São Januário, às 19 horas (de Brasília). Depois, no dia 22, tem o clássico com o Flamengo pela frente, no Maracanã, às 16 horas. O rival é o mandante do jogo. Essa sequência de jogos no Rio termina contra o Internacional, dia 25, em São Januário, também às 19 horas.