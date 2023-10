Após eliminação na Libertadores, Alan Patrick elogia reação do Inter no Gre-Nal

O Grêmio foi derrotado pelo Internacional por 3 a 1 neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio O meia Alan Patrick, autor de um gol e uma assistência, exaltou a reação do time após a eliminação na Libertadores e projetou a sequência no torneio nacional.

"Nessa semana, tivemos a eliminação. Na minha visão, ela não foi justa, mas é o futebol. Hoje, pudemos mostrar a grandeza do nosso time e reagir diante de uma dificuldade que passamos. Todos sabemos que é doloroso, mas demos uma resposta para o torcedor. Tínhamos a confiança que íamos entrar em campo e fazer um grande jogo. Estamos de parabéns pela reação e vamos seguir para subir na tabela", disse o jogador à Globo.

Dias após a derrota para o Fluminense que custou a vaga para a final da Liberta, o Colorado seguiu com a boa atuação e o atacante Enner Valencia se redimiu marcando um dos gols, que contou com assistência de Alan Patrick.