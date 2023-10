Após derrota do Palmeiras para o Santos, Endrick recorda queda na Libertadores: "Não é fácil"

Com o resultado, o time alviverde se mantém na quarta colocação do Brasileirão, com os mesmos 44 pontos. Já a distância para o líder Botafogo aumentou para dez pontos.

O Palmeiras volta a campo apenas daqui a 11 dias. Neste meio de tempo de paralisação por conta da Data Fifa de outubro, o time se prepara para o duelo contra o Atlético-MG, marcado para o próximo dia 19, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão.