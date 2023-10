Abel lamenta falta de pontaria e revela que jogadores "pediram para sair" do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira lamentou a falta de pontaria do Palmeiras no clássico diante do Santos. O Verdão acabou sendo derrotado de virada na Arena Barueri, por 2 a 1, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na coletiva de imprensa, o treinador admitiu que o resultado poderia ser diferente caso a equipe transformasse as oportunidades em gols. O time alviverde até saiu na frente, com Zé Rafael, mas viu o Peixe empatar logo na sequência, com Rincón. Na etapa final, Marcos Leonardo virou o placar.

"Foi falta de capricho na finalização. Se nós tivéssemos convertido algumas das chances que tivemos na primeira parte, poderíamos ter saído com outro resultado. Sabíamos que íamos sofrer, porque vínhamos de uma derrota pesada, isso entrou no emocional dos jogadores. Precisávamos fazer um primeiro tempo impecável, e fizemos, mas a falta de capricho na finalização foi determinante. Eu não posso falar que meus jogadores não treinam, hoje a bola bateu na trave e saiu", disse o português.