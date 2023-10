Abel define Palmeiras com Endrick e Santos tem Morelos como titular; veja escalações do clássico

Do outro lado, o Santos chega animado com duas vitórias consecutivas conquistadas em meio à luta contra o rebaixamento. A equipe se encontra dentro do Z4 neste momento, com 27 pontos, mas pode deixar a degola com um simples empate.

O Peixe ainda não perdeu sob o comando de Marcelo Fernandes, mas tem baixas importantes para o clássico. Suspensos, Dodô, Lucas Lima, Soteldo e Rodrigo Fernández estão fora da partida. Por esse motivo, o time alvinegro foi forçado a fazer três mudanças: Messias, Nonato e Alfredo Morelos, que faz sua estreia como titular.

O Santos está escalado com: João Paulo; Joaquim, Messias e João Basso; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Nonato e Kevyson; Morelos e Marcos Leonardo.