A quatro pontos do Z4, Corinthians vê Santos se aproximar na tabela do Brasileiro

Neste sábado, o Corinthians empatou com o Flamengo em 1 a 1 na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro e não conseguiu se afastar de vez da zona de rebaixamento. Somando isso à vitória do Santos no clássico contra o Palmeiras, do Bahia contra o Goiás e do Inter sobre o Grêmio e o empate do Vasco, o Timão fica a apenas quatro pontos do Z4.

Além disso, o Corinthians está vendo o Santos se aproximar na tabela. Atualmente com 31 pontos, o Timão está na 13ª colocação, uma posição à frente do Peixe, que vem em 14º com 30.

O confronto direto entre as duas equipe acontece ainda em outubro, no dia 28, na Neo Química Arena. No primeiro turno, o Corinthians venceu o clássico na Vila Belmiro por 2 a 0.