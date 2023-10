Zagueiro Léo entende cobrança da torcida do Vasco após empate com o São Paulo

O São Paulo perdeu pênalti na reta final do primeiro tempo, com Wellington Rato. O Vasco cresceu na etapa final, acertou a trave com Gabriel Pec e Praxedes desperdiçou o rebote. Depois, nova chance do Cruzmaltino com Pec, que parou no goleiro Rafael e não conseguiu evitar o empate sem gols.

Com o resultado, o Vasco agora tem 27 pontos e está na 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento. Para não voltar ao Z4 nesta rodada, o Gigante da Colina tem de secar o Santos, também com 27 pontos, mas com saldo de gols menor em relação aos cariocas. O Peixe visita o Palmeiras, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Barueri.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Fortaleza, no dia 18 (quarta-feira), em São Januário, às 19h. O Brasileirão vai parar para a data Fifa, que acontece entre os dias 9 e 17 de outubro.