Veja informações e onde assistir aos jogos da Série C neste domingo

A segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro termina neste domingo (8) com dois jogos. Pela sexta rodada do Grupo A, o São Bernardo visita o Operário, no Paraná, enquanto o Brusque recebe o São José, em Santa Catarina.

Confira abaixo informações e onde assistir aos confrontos. Três equipes disputam por uma vaga na edição de 2024 da Série B. Vale destacar que os dois primeiros colocados de cada chave garantem o acesso à Segundona. Já o grande campeão sairá de embate entre o líder de cada grupo.

Operário x São Bernardo