Última derrota do Palmeiras para o Santos como mandate foi em 2018; veja

A equipe palestrina era comandada por Roger Machado no início daquela temporada, enquanto Jair Ventura estava à frente do Santos. O Palmeiras garantiu a classificação à final por meio dos pênaltis (5 a 3). Na decisão, foi derrotado pelo Corinthians.

Classificação e jogos Brasileirão

De lá para cá, o Verdão travou outros nove duelos com o Santos na condição de mandante. Foram oito vitórias e um empate. Isso sem contar com o triunfo na final da Libertadores de 2020, disputada em campo neutro, no Maracanã.

O retrospecto positivo do Palmeiras sobre o Peixe vai além dos clássicos dentro de casa. No geral, desde o revés de 2018, as equipes se enfrentaram 17 vezes, com 11 vitórias do time alviverde, cinco empates e apenas um triunfo do Santos.

A equipe comandada por Abel Ferreira busca a vitória para se manter na caça ao líder Botafogo. O Verdão ocupa o quarto lugar do Brasileirão, a oito pontos de distância para o time carioca. Ainda restam 13 rodadas para o término da competição.