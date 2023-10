Torcida do Santos vai ao CT para apoiar o elenco antes do clássico contra o Palmeiras

Classificação e jogos Brasileirão

O Santos busca a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Com os triunfos contra Bahia e Vasco, os comandados de Marcelo Fernandes deixaram a zona de rebaixamento do torneio de pontos corridos.

Agora, o Peixe ocupa a 15ª posição do Brasileirão, com 27 pontos. O primeiro clube dentro do Z4 é o Cruzmaltino, com 25.

Para a partida, o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com Rodrigo Fernández, Dodô, Lucas Lima e Soteldo, suspensos. Em recuperação de uma lesão na panturrilha, Mendoza também não deve estar à disposição.