Técnico Renan Dal Zotto desabafa sobre pressão e projeta jogo decisivo contra a Itália: "Vamos dar o nosso melhor"

Por fim, Renan Dal Zotto ainda comentou sobre a pressão com a qual vem sofrendo desde o início da disputa do Pré-Olímpico, mas ressaltou que é importante olhar todo o contexto do vôlei e sempre buscar melhorar com base nisso.

"É importante a gente olhar um cenário como um todo. A gente que vive o voleibol 24 horas por dia, olhamos hoje e vemos que duas equipes europeias são novas no cenário mundial e já estão classificadas (para as Olímpiadas): Bélgica e Alemanha. Isso é o voleibol. O voleibol está no mundo todo, todo mundo se desenvolvendo no mais alto rendimento, e nós temos que correr atrás, continuar correndo como sempre fizemos para estar sempre entre os melhores", finalizou o comandante.