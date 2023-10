Tabu em São Januário: São Paulo não vence o Vasco no estádio pelo Brasileirão há 10 anos

O único triunfo recente do São Paulo na casa do Cruzmaltino aconteceu em 2021, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu por 2 a 1 e acabou avançando no torneio, já que também havia conseguido um 2 a 0 na ida no Morumbi.

No entanto, o desafio fica ainda maior quando se leva em conta o aproveitamento do São Paulo fora de casa neste Brasileirão. A equipe é a segunda pior visitante do campeonato e ainda não conseguiu vencer longe de seus domínios.

Uma vitória é importante para o Tricolor manter sua situação tranquila dentro da competição. Com as vitórias diante de Coritiba e Corinthians, o time chegou à 10ª colocação na tabela, somando 34 pontos. Já o Vasco está na zona de rebaixamento, com 26 pontos e na 17ª posição.