Sob chuva intensa em Itaquera, Corinthians e Flamengo ficam no empate pelo Brasileirão

Sob uma chuva intensa em Itaquera, o Corinthians e Flamengo não saíram do empate por 1 a 1 na noite deste sábado, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gerson abriu o placar com um belo gol no segundo tempo, mas Fábio Santos deixou tudo igual em cobrança de pênalti.

Com o resultado, a equipe segue sem vencer sob o comando de Mano Menezes. Até aqui, são duas derrotas e um empate em três jogos. Com isso, o Timão pula uma posição na tabela da competição, ocupando o 12º lugar, com 31 pontos, mas ainda se vê ameaçado pela zona de rebaixamento. A distância para o Z4 é de apenas quatro pontos.

Já o Rubro-Negro se mantém estacionado na quinta colocação, com 44 pontos, e mantém a invencibilidade com o técnico da equipe sub-20, Mário Jorge. À espera de Tite, o time da Gávea tenta se recolocar na briga pelo título brasileiro. Ainda restam 12 rodadas para o término do torneio e a diferença parcial para o líder Botafogo é de oito pontos.