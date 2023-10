Sem Neymar, Al-Hilal vence o Al-Okhdoud e reassume a liderança do Campeonato Saudita

O Al-Hilal visitou o Al-Okhdoud neste sábado, no Estádio Príncipe Hathloul Bin Abdul Aziz, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Saudita, e venceu pelo placar de 3 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Michael, ex-Flamengo, e Milinkovic-Savic (2).

Com o resultado, o time do técnico Jorge Jesus assumiu a liderança da competição com 23 pontos, um a mais que o Al-Taawon, enquanto o Okhdoud ocupa a 14ª colocação com apenas sete.

Na próxima rodada, o Al-Hilal recebe o Al-Khaleej na sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade. Já o Al-Okhdoud também joga em casa com o Al-Feiha no mesmo dia, às 12 horas.