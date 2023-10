Sem Lewandowski, Barcelona divulga relacionados para enfrentar o Granada pelo Espanhol; veja lista

Na manhã deste sábado, o Barcelona divulgou os 20 jogadores relacionados pelo técnico Xavi Hernández para o duelo diante do Granada, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. As equipes se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no estádio Nuevo Los Cármenes.

A principal novidade da lista, porém, é um desfalque. O centroavante Robert Lewandowski sofreu uma lesão na partida contra o Porto, no meio desta semana, pela Champions League, e ficará de fora do confronto por La Liga. Dessa forma, Ferran Torres deve atuar como nove contra o Granada.

Através das redes sociais, o clube catalão informou que, após exames, foi identificada "uma torção no tornozelo esquerdo" do polonês. O Barça não divulgou o tempo de recuperação de Lewandowski, mas ele ainda por ser dúvida para o El Clásico, no dia 28 de outubro.