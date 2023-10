São Paulo aumenta jejum de vitórias em São Januário pelo Brasileirão; confira

O São Paulo aumentou o jejum de vitórias em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, após empate sem gols com o Vasco neste sábado, em duelo da 26ª rodada do torneio nacional. O Tricolor não consegue vencer o Cruzmaltino lá há dez anos.

A última vez que o São Paulo saiu vitorioso em São Januário, pelo Brasileirão, foi em 2013, quando venceu os donos da casa por 2 a 0, com gols de Rodrigo Caio e Antônio Carlos, em jogo válido pela 21ª rodada. Desde então, as equipes se enfrentaram na casa do Vasco em quatro oportunidades: foram três vitórias do Cruzmaltino e um empate.