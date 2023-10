Santos volta a jogar na Arena Barueri após quase um ano; relembre último duelo no estádio

Antes do empate diante do Avaí, o Peixe somava 46 pontos e estava cinco atrás do rival São Paulo, que abria a zona de classificação às fases preliminares do principal torneio do continente. Assim, uma vitória aproximaria o time de uma possível classificação ? rodada terminou com o Atlético-MG no G8, com 52 unidades.

Dessa forma, caso o Santos vencesse o Leão da Baixada diante do seu torcedor, ficaria a três tentos da posição necessária com seis pontos ainda em disputa. A realidade foi que, além de manter a distância com uma rodada a menos a ser disputada, a equipe da Vila Belmiro não pontuou mais naquela edição do Brasileirão.

Assim, o time terminou o campeonato com 47 umidades, na 12ª colocação, o que garantiu a disputa da Copa Sul-Americana desta temporada.

Além disso, o tento anotado por Marcos Leonardo foi o último do Peixe em 2022. Depois, o clube perdeu para Botafogo (3 a 0) e Fortaleza (2 a 0). O outro compromisso do Santos na Arena Barueri na temporada passada foi um empate sem gols contra o Ceará, pela sétima rodada do Brasileirão.

Por fim, o Alvinegro Praiano agora tenta reverter o retrospecto recente no estádio e, para isso, conta com momento conturbado do rival Palmeiras. As equipes se enfrentam às 16 horas (de Brasília) deste domingo. O time da Baixada Santista é o 15º colocado, com 27 pontos ? um acima do Z4.