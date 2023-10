Santos sub-15 e sub-17 perdem e estão fora do Paulistão nas quartas de finais

O Santos sub-15 e sub-17 entraram em campo neste sábado. No CT Rei Pelé, as duas categorias foram superadas e eliminadas nas quartas de finais do Campeonato Paulista.

Os mais novos tiveram pela frente o Ibrachina. Após empate na ida, os Meninos da Vila foram superados pelo time do bairro da Mooca por 2 a 0.

Já o sub-17 enfrentou o Red Bull Bragantino em busca de reverter o revés por 3 a 0 no primeiro confronto. Porém, o Peixe perdeu novamente, dessa vez, por 3 a 1. O único tento santista foi marcado por Arthur Manoel.