Santos finaliza preparação para o clássico contra o Palmeiras; veja time provável

Com o apoio da torcida, o Santos finalizou a preparação no CT Rei Pelé para enfrentar o Palmeiras, pela 26ª rodada do Brasileirão, na Arena Barueri. O técnico Marcelo Fernandes não repetirá a escalação pela primeira vez nesta passagem.

Suspensos, Rodrigo Fernández, Dodô, Lucas Lima e Soteldo desfalcam o Peixe no torneio de pontos corridos. Em recuperação de lesão na panturrilha, Mendoza permanece como desfalque.

Para o lugar do lateral, Marcelo Fernandes deve optar por Messias, com Nonato no lugar de Lucas. Por fim, Morelos deve ter a primeira partida como titular, ocupando a vaga do venezuelano.