Rennes x Paris Saint-Germain: veja informações e onde assistir ao confronto pelo Francês

A disputa no Campeonato Francês segue acirrada e, neste domingo, Rennes e Paris Saint-Germain fazem um confronto direto por posições na tabela. Pela oitava rodada, as equipes se enfrentam a partir das 15h45 (de Brasília), no Roazhon Park.

A partida entre Rennes e Paris Saint-Germain será transmitida para todo o Brasil através do canal fechado ESPN. A plataforma de streaming STAR+ fará a transmissão do confronto pela internet. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes do duelo lance a lance aqui pela Gazeta Esportiva.

