Rebeca Andrade supera concorrência de Simone Biles e é bicampeã mundial no salto

Rebeca Andrade segue escrevendo seu nome na história da ginástica brasileira. Na manhã deste sábado, a brasileira superou a concorrência da norte-americana Simone Biles e sagrou-se como a grande campeã do salto no Mundial de Antuérpia, na Bélgica.

Rebeca fez a execução perfeita de seu primeiro salto, chamado de Cheng. Ela cravou seu salto e atingiu 15,000 pontos, sua maior nota no Mundial e também a maior da decisão. Em seu segundo salto, optou por algo mais simples e conseguiu a nota de 14,500. Com o resultado, a brasileira ficou com uma média de 14,750 e saiu com a medalha de ouro.