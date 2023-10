Portuguesa Santista vence o São José no jogo de ida da final da Copa Paulista

Neste sábado, a Portuguesa Santista recebeu o São José pelo jogo de ida da final da Copa Paulista e venceu por 1 a 0 no Ulrico Mursa, com gol de Franco. A partida foi bastante afetada pela chuva, especialmente na etapa final, o que atrapalhou o andamento do confronto.

Com isso, a Briosa vai com a vantagem para o jogo de volta da decisão do torneio e joga pelo empate. O segundo confronto da final vai acontecer no próximo sábado, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Em caso de uma vitória por um gol de diferença do São José no duelo de volta, a decisão vai para os pênaltis.