Palmeiras x Caracas-VEN: veja informações e onde assistir o duelo pela Libertadores feminina

O Palmeiras entra em campo neste domingo, pela segunda rodada da Libertadores feminina de 2023. A equipe joga contra o Caracas, da Venezuela, a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

As palestrinas chegam confiantes depois da vitória na estreia sobre o Barcelona de Guayaquil, por 5 a 0, com gols de Poliana, Katrine, Amanda Gutierres, Letícia Moreno e Bia Zaneratto. Com o resultado, o Verdão assumiu a liderança do Grupo A, com três pontos, empatado com o Atlético Nacional.