Palmeiras vence Guarani e se classifica para a semifinal do Paulista sub-17

Neste sábado (7), o Palmeiras goleou o Guarani por 4 a 0 no jogo de volta das quartas de final do Paulista sub-17. Kidani, Fellipe Jack, Luighi e Kauã Moraes anotaram os gols do duelo, que foi disputado na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Na ida, o Verdão venceu o Bugre por 2 a 0 e, com o novo triunfo na volta, garantiu a classificação para a semifinal. O adversário do Palmeiras na próxima fase será conhecido quando todos os confrontos das quartas de final terminarem, ainda neste sábado.

No Paulista, o Palmeiras já disputou 22 partidas e somou 17 vitórias, dois empates e três derrotas. Além do Estadual, o sub-17 da equipe também disputa o Campeonato Brasileiro da categoria, onde enfrentará o Corinthians na semifinal.