Palmeiras finaliza preparação para enfrentar o Santos pelo Brasileirão

Neste sábado, o Palmeiras finalizou a preparação para o clássico contra o Santos neste domingo, ás 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira foi a campo sob forte chuva na Academia de Futebol.

No treino de sábado, o treinador português conduziu atividades técnicas de posse de bola em gramado reduzido, seguido por um trabalho técnico com o elenco separado em duas equipes. Atuesta, que está em transição física, participou apenas da primeira parte do treino e segue como desfalque.