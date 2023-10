Eliminação dá sequência a sina do Palmeiras de Abel em semi de Libertadores

No ano seguinte, a equipe palmeirense ficou no empate sem gols com o Atlético-MG no seu estádio. Na volta, também empatou por 1 a 1, mas o gol fora de casa, marcado por Dudu, assegurou a vaga na decisão baseado no regulamento da Libertadores naquele ano.

Classificação e jogos Libertadores

O Palmeiras também foi campeão da América em 2021, desta vez em cima do Flamengo, em Montevidéu, após o gol de Deyverson na prorrogação. O jogo terminou com vitória alviverde por 2 a 1.

Já no ano passado o Verdão empatou com o Athletico-PR em casa, por 2 a 2, depois de abrir dois gols de vantagem. Na ida, o Furacão havia vencido por 1 a 0 na Arena da Baixada. O placar agregado decretou a eliminação do time de Abel Ferreira.

A queda em 2023 veio para o Boca Juniors, que fará a final da Libertadores com o Fluminense. A decisão acontece no próximo dia 4 de novembro, ainda sem horário definido, no Maracanã.

Neste período, portanto, o Verdão conquistou dois títulos continentais: 2020 e 2021. A equipe tenta assegurar a vaga na próxima edição do torneio via Campeonato Brasileiro nesta temporada.