Oscar Piastri vence a corrida Sprint do GP do Catar de Fórmula 1

Com a retomada da corrida, Verstappen assumiu a terceira colocação. Na volta 11, Piastri retomou a primeira colocação.

No mesmo momento, Sergio Pérez (Red Bull), Occon (Alpine) e Hulkenberg (Haas) bateram e a bandeira amarela foi acionada. Por conta da desistência do companheiro, Verstappen já era tricampeão.

Mesmo com a conquista assegurada, o holandês ultrapassou Russel e assumiu a vice-liderança em outra relargada do Sprint. No final, Norris, em uma prova de recuperação, foi para terceiro.

O Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 acontece neste domingo, às 14h (de Brasília). Tricampeão Mundial, Max Verstappen foi o mais rápido do treino classificatório desta sexta-feira e vai largar na pole position, seguido da dupla de Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton.