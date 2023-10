Oscar Piastri supera Verstappen e largará na pole na corrida Sprint do GP do Catar de Fórmula 1

P1 for @OSCARPIASTRI! THE ROOKIE! ? INCREDIBLE LAP.

See you at the front of the grid for the #F1Sprint, Oscar! ? #QatarGP?? pic.twitter.com/HZNjg7MsdC

? McLaren (@McLarenF1) October 7, 2023

O pódio foi feito por Piastri, Norris e Verstappen. Já o top 10 foi completado por George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Nico Hulkenberg (Haas), Sérgio Pérez (Red Bull) e Esteban Ocon (Alpine).