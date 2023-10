Organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel realiza protesto em frente ao Parque São Jorge; confira

Na tarde desse sábado, a Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do Corinthians, organizou um protesto em frente ao Parque São Jorge. A cobrança se dá aos maus resultados recentes e, principalmente, à eliminação na Copa Sul-Americana para o Fortaleza, na semifinal.

Com movimento marcado para as 15 horas, muitos torcedores membros de outras organizadas além da Gaviões compareceram ao complexo para demonstrar a insatisfação diante da atual gestão do presidente Duílio Monteiro Alves e também houve gritos contra o gerente de futebol Alessandro. Ambos foram os principais alvos dos que compareceram ao local.

Confira alguns dos principais cânticos dos torcedores presentes no protesto: "Duílio, c..., acabou com o Coringão", "Não é mole não, tem que ser homem para jogar no Coringão", "Fora todo mundo: diretoria omissa e elenco vagabundo" e "Ou joga por amor, ou joga por amor, filho da p...".